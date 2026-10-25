Parte de marquise desaba no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim

Parte da marquise do Aeroporto Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desabou por volta das 13h55 deste domingo (25). Não há registro de feridos.





Uma equipe técnica foi enviada ao local para avaliar os danos e apurar as possíveis causas do desabamento, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A análise vai considerar fatores como as chuvas e os ventos registrados recentemente, além da execução da obra.





A empresa responsável pela obra deverá fazer os reparos necessários, sem custos adicionais para o Estado. Segundo a secretaria, a previsão é que os serviços sejam concluídos até novembro, com o restabelecimento da estrutura.





A nova estrutura modernizada do Aeroporto Regional Raimundo de Andrade foi inaugurada em abril, após mais de um ano de obras. O investimento superou R$ 76 milhões.