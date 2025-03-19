Pak: droga 'gourmet' é apreendida na região do Caparaó capixaba

A droga foi descoberta após uma denúncia e, com o jovem, os policiais encontraram um recipiente contendo cerca dois gramas do entorpecente. Ao ser questionado se havia mais material ilícito em casa, o rapaz confessou onde estavam 44 pinos de cocaína, que foram apreendidos. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.