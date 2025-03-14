Pak: droga 'gourmet' vendida pelo PCV no ES vem do Paquistão

Polícia Civil se mobilizou para operação contra indivíduos que distribuíam drogas ao PCV Crédito: Fernando Madeira

Entre a madrugada e a manhã, policiais civis se mobilizaram para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Nove pessoas foram capturadas. Os indivíduos alvos da "Operação Eclipse" são apontados como responsáveis pela distribuição de drogas "gourmet" ao Primeiro Comando de Vitória, o PCV . Eles também são investigados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e tráfico.

De acordo com o titular do Centro de Inteligência e Análise Temática (Ciat), delegado Alan Moreno, o pak é ainda mais sofisticado que o haxixe — droga, que em comparação à maconha, é considerada mais cara. O modo de preparação envolve química, o que torna o produto mais valioso.

"O pak é um tipo de haxixe de melhor qualidade. O haxixe vendido no Brasil deriva da maconha. Normalmente pegam quatro quilos, há um processo químico e transformam em um quilo de haxixe", detalhou o delegado.

Esse [pak] é importado, vem normalmente do Paquistão ou Oriente Médio e tem um índice mais alto de tetrahidrocanabinol (substância psicoativa presente na planta de cannabis) Delegado Alan Moreno - Titular do Centro de Inteligência e Análise Temática (Ciat)

Drogas vêm de fora

Ainda de acordo com o delegado, as drogas "gourmet" entram no Brasil geralmente pelo Paraguai, país que faz divisa com os Estados do Mato Grosso do Sul e o Paraná. Há registros de entrada da droga pelo porto e aeroporto, segundo o titular da Ciat. Alan Moreno destaca a forma como as facções se organizam para escapar da fiscalização das polícias.

O subsecretário de Estado de Inteligência, Romualdo Gianordoli, corrobora as informações: o haxixe paquistanês é mais caro, em média, que outras drogas vendidas no Brasil. De acordo com o delegado, cada grama de pak custa entre R$ 100 e R$ 200. A título de comparação, uma quantia de cinco gramas de maconha comum costuma ser vendida a R$ 20, segundo o delegado.

R$ 200 É o valor que pode chegar um grama de pak. Valor acima de outras drogas, como maconha comum

A droga tem maior concentração de tetrahidrocanabinol, o THC. Este é o principal composto encontrado na cannabis e é responsável pelos efeitos no corpo humano e resulta em alterações na percepção, humor, memória e coordenação motora.

Paquistão, origem da droga, fica entre países como Índia, Afeganistão e Irã Crédito: Reprodução | Google Maps

Os mandados da "Operação Eclipse", segundo o delegado, foram cumpridos em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Ao todo, são 12 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão expedidos para cumprimento nesta operação.

Pak "deu as caras" no ES em outros momentos

Esta não é a primeira vez que a droga pak entra na mira da polícia no Estado. Em março de 2023, quatro homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal em Mimoso do Sul com uma variedade de drogas num carro. Havia no veículo quatro papelotes de pak, o haxixe paquistanês. Os indivíduos foram autuados por tráfico de drogas.

Haxixe paquistanês, o pak, apreendido em Mimoso do Sul e em Vitória Crédito: PRF e Guarda Municipal de Vitória

Em outubro de 2024, uma dupla foi abordada pela Guarda de Vitória no Centro da capital. A moto utilizada por eles havia sido furtada em São Benedito e, durante a abordagem, foram encontrados 100 gramas e três papelotes do haxixe paquistanês. Na época, a Guarda explicou sobre a droga: "É um tipo de droga sintética que tem efeitos semelhantes aos da maconha, mas muito mais tóxica", disse a inspetora Marymilia.