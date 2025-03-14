Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cães farejadores

Homem é preso com pacotes de cocaína em bagagem no Aeroporto de Vitória

Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, onde foi autuado por tráfico de drogas

Publicado em 14 de Março de 2025 às 10:26

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 mar 2025 às 10:26
Cães farejadores auxiliaram a encontrar a droga
Cães farejadores auxiliaram a encontrar a droga Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (14) com aproximadamente cinco quilos de cocaína na bagagem de mão. A abordagem foi realizada pela Polícia Federal (PF) durante uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas.
Os pacotes foram encontrados com a ajuda de cães farejadores, que identificaram a cocaína em uma mochila transportada pelo suspeito. O homem foi detido e levado para a sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, onde foi autuado por tráfico de drogas.
Segundo a PF, o voo estava vindo de Cuiabá, em Mato Grosso, e tinha como destino a Capital capixaba, onde as drogas foram encontradas. 
Droga apreendida no apreendida no aeroporto
Droga apreendida no apreendida no aeroporto Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A investigação busca identificar os fornecedores da droga e outros envolvidos no esquema. “A ação faz parte de um trabalho de inteligência que monitora voos vindos de estados que fazem fronteira com países produtores de entorpecentes”, informou a Polícia Federal.
O homem segue à disposição da Justiça e pode responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados