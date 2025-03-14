Homem é preso com pacotes de cocaína em bagagem no Aeroporto de Vitória

Cães farejadores auxiliaram a encontrar a droga Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (14) com aproximadamente cinco quilos de cocaína na bagagem de mão. A abordagem foi realizada pela Polícia Federal (PF) durante uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas.

Os pacotes foram encontrados com a ajuda de cães farejadores, que identificaram a cocaína em uma mochila transportada pelo suspeito. O homem foi detido e levado para a sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha , onde foi autuado por tráfico de drogas.

Segundo a PF, o voo estava vindo de Cuiabá, em Mato Grosso, e tinha como destino a Capital capixaba, onde as drogas foram encontradas.

Droga apreendida no apreendida no aeroporto Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A investigação busca identificar os fornecedores da droga e outros envolvidos no esquema. “A ação faz parte de um trabalho de inteligência que monitora voos vindos de estados que fazem fronteira com países produtores de entorpecentes”, informou a Polícia Federal.