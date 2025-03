Fiação elétrica

Polícia apreende 290 quilos de fios de cobre de roubados na Serra

A ação ocorreu nesta quinta-feira (13) em depósitos de reciclagem e ferros-velhos; parte do material apreendido foi retirada da iluminação da Avenida Audifax Barcelos na última terça (11)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Uma operação de fiscalização em depósitos de reciclagem e ferros-velhos, na Serra, resultou na apreensão de 290 quilos de fios de cobre roubados e furtados. A ação ocorreu nesta quinta-feira (13) no bairro Novo Porto Canoa, onde foi identificado um estabelecimento que servia como ponto de recebimento e redistribuição de materiais metálicos, incluindo fiação furtada.

Parte do material foi reconhecida por funcionários de operadoras de internet e telefonia, confirmando que os fios haviam sido subtraídos de redes de infraestrutura. A suspeita é de que a fiação tenha sido retirada de uma obra de iluminação pública na Avenida Audifax Barcelos, crime registrado na madrugada da última terça-feira (11).

Boa parte da fiação de cobre apreendida já estava triturada e separada do revestimento plástico. (Divulgação/Polícia Civil)

Além da grande quantidade de fios encontrados no depósito, agentes da Polícia Civil constataram que os criminosos estão adotando novas técnicas para dificultar a identificação do material furtado. Segundo as investigações, os fios são triturados e submetidos a um processo de separação em tanques de água, onde o plástico sobe à superfície e o cobre afunda, facilitando a remoção da capa protetora.

O gerente do estabelecimento, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o proprietário, que já possui histórico de envolvimento com crimes de receptação qualificada, não foi localizado. Ele responde a um processo judicial por esse tipo de crime, tendo sido preso em flagrante na 9ª fase da Operação Tarega, realizada no final de 2024. Gerente e dono da loja ainda não foram identificados. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na prática criminosa.

