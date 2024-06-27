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Operação Tarega

Dono de ferro-velho é preso e 896 kg de fios de cobre são apreendidos na Serra

O estabelecimento estaria receptando cabos e fios de cobre para fazer a queima da cobertura de plástico e depois revender o cobre para empresas de reciclagem e para a indústria
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 jun 2024 às 15:28

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 15:28

Um ferro-velho localizado no bairro Serra Dourada III, na Serra, foi alvo da 9ª fase da Operação Tarega que aconteceu na manhã desta quinta-feira (27). No local, a polícia apreendeu 896 quilos de fios de cobre e um homem foi preso por receptação qualificada. O nome do detido não foi informado. 
A equipe de policiais chegou até o local por meio de denúncias anônimas que indicavam que havia um ferro-velho clandestino funcionando no bairro. O estabelecimento estaria receptando grande quantidade de cabos e fios de cobre para fazer a queima da cobertura de plástico e depois revender o cobre para empresas maiores de reciclagem e até mesmo para a indústria.
Foram encontrados cabos e fios de cobre com e sem capa plástica, prontos para o transporte. Ao todo, foram recolhidos 613 quilos de cobre pertencentes a operadoras de telefonia, proibidos de serem comercializados, e 283 quilos de cobre da rede elétrica ainda encapados. 
Por meio de investigações, um segundo ferro-velho no mesmo bairro, também de propriedade do investigado, foi localizado. No local, foram apreendidos cerca de 50 metros de cabo de fibra óptica com o logotipo de operadoras de telefonia e internet.
Os materiais foram encontrados após denúncia anônima
Os materiais foram encontrados após denúncia anônima Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O ferro-velho clandestino onde foi apreendida a maior parte do material fica ao lado da residência do suspeito. O segundo estabelecimento fica cerca de 300 metros de distância do primeiro.
“Em depoimento, ele negou que seria o proprietário do ferro-velho e do material apreendido. No entanto, não entendemos dessa forma e autuamos em flagrante por receptação qualificada”, afirmou o delegado Josafá Silva.

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