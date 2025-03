Veja vídeo

Passageiros tentam entrar sem pagar em terminal na Serra e lutam com PMs

Confusão começou após duas pessoas passaram por baixo da roleta da bilheteria e foram repreendidas; na confusão, militares precisaram usar até spray de pimenta para conter a dupla

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

O Terminal de Laranjeiras, no Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra, foi palco de uma confusão, com direito a chutes, socos e uso de taser de choque, entre policiais militares e dois passageiros. O caso começou na manhã desta quinta-feira (13) quando os agentes em patrulha no local foram avisados de duas pessoas passando por baixo da roleta na bilheteria 1.

Segundo a Polícia Militar, a equipe pediu que voltassem para pagar, mas um deles, uma jovem de 23 anos, se negou e começou a discutir com os policiais. A mulher então teria desacatado os dois, e foi dada voz de prisão. "(Ela) incitou as pessoas no Terminal contra a guarnição, se jogando no chão e simulando estar sendo agredida. Ela foi contida e algemada", disse, em nota, a corporação.

Ao encaminhá-la para a viatura, que já estava dentro do terminal, um homem de 25 anos começou a gravar a cena e se dirigiu com socos e chutes para cima dos policiais, segundo informado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

“Os mesmos tiveram dificuldade em se defender. Tiveram que usar spray de pimenta e, por fim, taser de choque para conter o indivíduo. Os policiais chamaram reforço e conduziram os envolvidos para a delegacia”, explicou a Companhia, em nota.

Policiais militares e um homem entraram em luta corporal após passageiros passarem por baixo da roleta. (Reprodução | Rede Social | Fernando Henrique)

Em um vídeo feito por outras pessoas no local é possível ver a troca de agressões entre os dois militares e o suspeito. Os socos e pontapés duram por algum tempo. A polícia disse ainda que o homem chegou a pegar uma pedra para arremessar contra a equipe. A situação teve fim quando um dos policiais lança spray de pimenta no rosto do homem e, em seguida, o parceiro dele o atinge com um disparo de arma de choque.

Conforme a PM, ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, em Jacaraípe, no município serrano. No boletim de ocorrência é registrado que no centro médico foram retiradas os dardos do taser. Logo depois, o homem, junto da mulher, foram detidos e encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 26 anos, foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, desacato a funcionário público e por lesão corporal praticada contra autoridade policial no exercício da função. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já a mulher, de 23 anos, foi autuada em flagrante por desobedecer ordem legal de funcionário público e por desacato a funcionário público. A autoridade policial arbitrou fiança, e caso o valor não seja pago, ela será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Se recolher a fiança, responderá em liberdade.

