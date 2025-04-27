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Jardim da Penha

Vídeo: policial dá chute em homem em situação de rua em Vitória; PM diz que vai apurar

Moradora que presenciou a abordagem contou que o homem agredido não reagiu em nenhum momento. Após o ocorrido, ele foi liberado para ir embora
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 abr 2025 às 19:13

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 19:13

Um vídeo registrado no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite da última sexta-feira (25), mostra o momento em que um homem em situação de rua é chutado e puxado para o chão por um policial militar durante uma abordagem (veja vídeo acima). Na imagem, o PM está acompanhado de outro policial, que observa toda a ação. 
A gravação não mostra o que aconteceu antes e depois da abordagem. Uma moradora da região, que pediu para não ser identificada, conta que viu a ação. Segundo ela, o policial jogou um pedaço de madeira - que o homem costuma carregar - para debaixo de um carro.
“O homem não se defendeu em momento nenhum. Tem muitos anos que ele vive na rua, conversa sozinho, anda com madeira batendo no chão, mas não mexe com ninguém”, contou ela. A moradora afirmou que, além de ser chutado, ele teria sido xingado e empurrado durante a ação dos policiais.
Ela disse que, após o ocorrido, o homem foi liberado para ir embora. Enquanto isso, outras viaturas chegaram e ficaram em frente a um bar da região. “Eu ainda tentei seguir o senhor para ver se ele estava bem. Tentei abordá-lo, mas ele só falou 'não' e saiu. Depois de meia hora, os policiais foram embora”, disse a moradora.
Vídeo: policial dá chute em homem em situação de rua em Vitória; PM diz que vai apurar
A cena foi muito cruel de ver, porque ele (o homem em situação de rua) não falou nada, não reagiu, e mesmo assim o jogaram no chão. E ele é bem idoso, magro, anda e se comunica bem lentamente
X. - Moradora da região
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e questionou o tipo de abordagem, a motivação e se houve alguma ocorrência registrada. No entanto, a corporação respondeu apenas, em nota, que “o fato será apurado pelo comando da 12ª Companhia Independente”.

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