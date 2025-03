Clima de tensão

Com faca, assaltante ameaçou dona de loja na Glória: "Viu o que aconteceu ontem?"

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ação de João Marcos na quarta-feira (12) foi semelhante ao ataque de segunda (10), que acabou com a morte de uma jovem de 25 anos

2 min de leitura min de leitura

Preso na quarta-feira (12) após ameaças e tentativas de assalto na Glória, em Vila Velha, João Marcos Dias da Costa fez referência ao crime ocorrido na segunda (10), que terminou com a morte de Carla Gobbi Fabrete, para amedrontar mulheres na região.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ação de João Marcos foi semelhante ao ataque do início da semana - o indivíduo anunciou o assalto, portava uma faca e teria exigido que a vítima fosse para o fundo da loja. Em um dos momentos, ele teria dito, segundo uma das vítimas, que é dona de uma loja: "Viu o que aconteceu ontem?", em referência ao crime que vitimou a jovem de 25 anos.

Isso é um assalto, vai para o fundo da loja. Viu o que aconteceu ontem com a outra mulher? João Marcos Dias da Costa • Suspeito preso na Glória

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h36. Conforme noticiado por A Gazeta, os suspeitos, João Marcos Dias da Costa e Jherick Nogueira Corrente Braseli, foram abordados e levados para a delegacia imediatamente após o crime. Vídeos encaminhados à reportagem mostram os dois sentados numa calçada e algemados. Os indivíduos de 27 e 28 anos foram autuados em flagrante por "tentativa de roubo em concurso e emprego de arma branca".

PM aborda dois suspeitos de ameaças e tentativa de assalto na Glória, em Vila Velha. (Leitor | A Gazeta)

O boletim de ocorrência traz informações sobre os crimes cometidos por João e Jherick, mostrando, inclusive, a agressividade do primeiro suspeito. Ao menos duas mulheres contaram à polícia o ocorrido na Glória. Uma delas relatou ter sofrido um "agarrão" de João Marcos, causando escoriações no braço esquerdo e numa parte do pescoço.

Além de fazer referência ao crime da última segunda-feira (10), João Marcos também teria, segundo outra testemunha, ameaçado uma mulher de morte. Os nomes das testemunhas não serão informados nesta reportagem, como uma forma de proteção.

Corre não, tia. Eu vou te matar e botar no caixão João Marcos Dias da Costa • Suspeito preso na Glória

Nada foi encontrado com Jherick Nogueira. Após a abordagem na calçada do comércio, os dois foram encaminhados à Delegacia de Vila Velha. A Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional, informou na manhã desta quinta-feira (13) que os dois estão no Centro de Triagem de Viana.

Sobre João Marcos Dias da Costa, a Sejus informou que o detido tem registro criminal anterior, do ano de 2018, por furto e roubo. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em julho de 2019.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta