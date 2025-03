Violência

Homem ateia fogo na esposa na frente dos filhos em Piúma

A vítima sofreu queimaduras de segundo grau e segue internada em um hospital na Grande Vitória; caso aconteceu nesta quinta-feira (13)

Um homem de 28 anos foi preso no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, após atear fogo em um cômodo da casa com a esposa dentro, na frente dos filhos de 7 e 8 anos. A vítima, de 29 anos, sofreu queimaduras de segundo grau e segue internada em um hospital da Grande Vitória. O crime foi registrado na madrugada desta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito usou gasolina e depois um isqueiro para atear o fogo. A mulher recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). No interior da ambulância, ela revelou aos policiais que estava dormindo quando o marido chegou do trabalho chutando a porta, desligou os ventiladores e a questionou sobre a compra de um celular.

A mulher então foi para a cozinha e disse que o marido começou com ofensas. Ele dizia que queria "acabar com tudo". Segundo a vítima, o suspeito pegou gasolina e jogou no cômodo. Parte do combustível atingiu a mulher. Ela chegou a acreditar que ele estava tentando assustá-la, mas o criminoso acendeu o isqueiro e ateou o fogo.

Os filhos do casal, um menino e uma menina, estavam na residência. Ao verem o incêndio, eles correram para a rua e pediram ajuda. A mulher conseguiu apagar as chamas, indo para o chuveiro. Depois, foi para a rua pedir socorro.

O homem se trancou na casa e só saiu com a chegada da polícia. Ele teve uma leve queimadura na mão direita, foi atendido no Hospital de Piúma e depois levado para a Delegacia de Itapemirim. Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima e por meio cruel. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

