Câmeras flagram arrombamento e furto em farmácia de Vila Velha

Criminosos quebraram a porta de vidro e levaram produtos de perfumaria e até uma bicicleta; nenhum suspeito foi localizado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:13

Uma farmácia localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, foi alvo de criminosos na madrugada deste sábado (16). Câmeras de videomonitoramento (veja acima) registraram o momento em que um homem quebra a porta de vidro com um objeto para entrar no local.

Em seguida, ele revira o caixa, enquanto um comparsa entra e usa uma mochila para recolher produtos de perfumaria. Segundo a apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, até uma bicicleta que estava dentro do estabelecimento foi levada.

Em entrevista a TV Gazeta, um funcionário do local contou que essa não foi a primeira vez que a unidade é vítima de criminosos. “Já tinham tentado entrar aqui um dia antes, mas não conseguiram. Dessa vez levaram produtos e a bicicleta. Agora o prejuízo maior é com a porta, que ainda não foi consertada”, disse. O funcionário informou que um  boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. 

*Com informações da repórter Priciele Venturini da TV Gazeta 

