Câmeras flagram arrombamento e furto em farmácia de Vila Velha

Uma farmácia localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, foi alvo de criminosos na madrugada deste sábado (16). Câmeras de videomonitoramento (veja acima) registraram o momento em que um homem quebra a porta de vidro com um objeto para entrar no local.
Em seguida, ele revira o caixa, enquanto um comparsa entra e usa uma mochila para recolher produtos de perfumaria. Segundo a apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, até uma bicicleta que estava dentro do estabelecimento foi levada.
Em entrevista a TV Gazeta, um funcionário do local contou que essa não foi a primeira vez que a unidade é vítima de criminosos. “Já tinham tentado entrar aqui um dia antes, mas não conseguiram. Dessa vez levaram produtos e a bicicleta. Agora o prejuízo maior é com a porta, que ainda não foi consertada”, disse. O funcionário informou que um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.
*Com informações da repórter Priciele Venturini da TV Gazeta
