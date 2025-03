Membro do PCC

Traficante "Bob Esponja" é preso em hotel de Domingos Martins

O mandado de prisão foi expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha; homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)

A prisão ocorreu durante a operação "Bastilha de Bob", realizada pelo Gaeco, do Ministério Público do ES. (Vitor Jubini)

O traficante Maxsuel Hipolito de Araujo, de 32 anos, conhecido como “Bob” ou “Bob Esponja”, foi preso em um hotel em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, ele é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e um dos responsáveis pela aliança com o Terceiro Comando Puro (TCP) na Região 05 de Vila Velha, que compreende os bairros: Centro, Argolas, Ibes, São Torquato e Jucu.

O pedido de prisão temporária foi expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha. A ação aconteceu durante Operação “Bastilha de Bob” realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no domingo (9)

Maxsuel estava com a companheira e com um casal de amigos quando foi preso. Ele tentou resistir quando os agentes chegaram, mas acabou sendo levado.

Com estavam um documento de identificação supostamente falso, utilizado pelo investigado, duas buchas de substância similar à maconha, um aparelho celular da marca Apple, a quantia de R$ 1.305 em espécie, um relógio e um cordão.

Os agentes encontraram ainda R$ 66.785 em espécie no interior do veículo em posse de um dos indivíduos que acompanhava Maxsuel no momento de sua prisão.

A primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2024, compreendeu o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões temporárias contra indivíduos envolvidos no contexto de atuação do PCC em parceria com o TCP em regiões estratégicas do Município de Vila Velha, a fim de expandir o domínio territorial voltado ao comércio de entorpecentes e crimes violentos.

A Polícia Civil informou "Bob" foi conduzido nesse domingo (09), pela PMES à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

