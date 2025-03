Em Bento Ferreira

Nutricionista é sequestrada ao sair do trabalho e se salva ao pular de carro em Vitória

A mulher conseguiu escapar ao abrir a porta do veículo, já no Bairro da Penha, assim que notou uma viatura da Polícia Militar; caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (12)

2 min de leitura min de leitura

Nutricionista foi rendida e sequestrada ao sair do trabalho em Bento Ferreira. (Samy Ferreira)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Uma nutricionista de 25 anos, que não quis se identificar, passou por momentos de tensão durante a tarde desta quarta-feira (12). A jovem tinha acabado de sair do trabalho e ao abrir a porta do carro em Bento Ferreira, em Vitória, ela foi abordada por uma mulher, que a rendeu ao colocar uma faca no pescoço. Fazendo ameaças, ela obrigou a vítima a entrar no próprio automóvel e dirigir pela Capital. Ela conseguiu se salvar ao pular do carro em movimento no Bairro da Penha.

A profissional da área da saúde dirigia sob os comandos e ameaças da sequestradora. A mando dela, a jovem entrou na Reta da Penha, onde seguiu até um retorno que dá acesso ao bairro da Penha. A sequestradora contou que precisava ir à região, pois tinha dívidas de drogas e precisava do veículo, além dos pertences, para pagar o valor devido.

“[Ela] sempre falando: eu vou te matar, eu vou te furar, você vai morrer, vou cortar seu pescoço, que ia dar facada na minha barriga. Nesse momento eu peguei tudo; celular, carteira, sapato que eu tinha no carro, tudo, eu fui pegando para ela. O tempo todo, assim, com muito tom de ameaça”, contou à vítima para a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

Nutricionista é sequestrada ao sair do trabalho e se salva ao pular de carro em Vitória

Presença de viatura

Já no Bairro da Penha, as ruas foram ficando estreitas, mas ao olhar pelo retrovisor, a nutricionista viu uma viatura da Polícia Militar. Para se salvar, pulou do carro em movimento. Aos gritos conseguiu chamar a atenção dos militares, que alcançaram o automóvel.

Entre as intimidações, a sequestradora disse que sabia onde ela trabalhava e iria atrás dela se contasse sobre a situação a alguém.

'Eu vou te furar, você está olhando para o lado por quê? Você está buscando parar alguém?' E eu sempre respondendo 'não, não, não, o que você pedir para eu fazer, eu vou fazer, eu só quero ir para casa, eu só quero ficar bem' x • Nutricionista sequestrada

Após o veículo ser alcançado pelos policiais, a sequestradora foi detida e levada à delegacia. Todos os objetos foram devolvidos para a vítima, que não sofreu ferimentos.

Assustada, a jovem só agradeceu estar viva e bem. "É assustado pensar que a luz do dia, assim, num ambiente tranquilo, a gente pode ser, né, vítima disso, a esse tipo de ameaça", reforçou.

Em nota, nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil informou que "a suspeita de 45 anos foi autuada em flagrante por roubo qualificado, por manter a vítima em seu poder e restringir sua liberdade, com emprego de arma branca. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta