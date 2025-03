Advogado preso no carnaval por agredir família em posto de Vitória é solto

O advogado de defesa, Dr. Carlos Augusto Ribeiro do Santos, entrou com o pedido no STJ, tendo sido concedida a decisão para soltar José Roberto sem o pagamento da fiança, após o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reduzir de dez para cinco salários mínimos, já que, mesmo com a diminuição, o acusado ainda não possuía condições para arcar com o pagamento.>