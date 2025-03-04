Advogado é preso após se negar a pagar conta e agredir família em posto de Vitória

Ainda segundo o boletim, o homem agredido teve um hematoma na região do olho e sua esposa, com dores no maxilar, alegou que teria perdido pelo menos um dente ao levar um soco do agressor. Já em entrevista à TV Gazeta , a mulher afirmou que perdeu três dentes.

Em nota enviada à reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) informou que "repudia todo e qualquer tipo de violência na sociedade e que, em relação ao caso, a Comissão de Prerrogativas não foi acionada, por não se tratar de um episódio envolvendo no exercício da profissão", mas, ainda assim, afirma que fará a apuração do caso do advogado.