Advogado é preso após se negar a pagar conta e agredir família em posto de Vitória

Um advogado de 47 anos foi preso após se negar a pagar por produtos consumidos e por agredir pelo menos quatro pessoas de uma mesma família em uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, em Vitória, na noite de segunda-feira (3).
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como José Roberto Neves da Silva, teria sido cobrado por uma funcionária do estabelecimento, situado no bairro Maruípe, quando negou o pagamento da conta e, “agressivo, nervoso e desnorteado com a situação, agrediu com socos um homem de 42 anos e três mulheres de 57, 32 e 21 anos”, como informa a Polícia Militar (PMES).
Ainda segundo o boletim, o homem agredido teve um hematoma na região do olho e sua esposa, com dores no maxilar, alegou que teria perdido pelo menos um dente ao levar um soco do agressor. Já em entrevista à TV Gazeta, a mulher afirmou que perdeu três dentes.
Detido, o suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória onde, segundo a Polícia Civil (PCES), foi autuado em flagrante por lesão corporal e lesão corporal qualificada. Ainda conforme a PC, após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Em nota enviada à reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) informou que "repudia todo e qualquer tipo de violência na sociedade e que, em relação ao caso, a Comissão de Prerrogativas não foi acionada, por não se tratar de um episódio envolvendo no exercício da profissão", mas, ainda assim, afirma que fará a apuração do caso do advogado.