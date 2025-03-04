Jovem de 19 anos é morto com três tiros na cabeça no Sambão do Povo

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta terça-feira (4), no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. A vítima, identificada no boletim da Polícia Militar como Richard de Souza Pereira, estava nas proximidades do complexo esportivo Tancredão, quando foi abordada por pelo menos quatro suspeitos, que teriam pedido o telefone da vítima desbloqueado.
Na sequência, os suspeitos teriam levado Richard até a parte inferior das arquibancadas do Sambão, onde foi alvo de três tiros na cabeça.
Acionada, a Polícia Militar (PMES) fez contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou a morte da vítima ainda no local. Segundo a corporação militar, os policiais chegaram a fazer buscas na região, mas ninguém foi identificado e preso pela ocorrência.
Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, agentes da corporação também fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana da Capital, imagens de videomonitoramento serão ofertadas à Polícia Civil (PC) para auxílio nas investigações.
A PC, por sua vez, informou, em nota envida à reportagem de A Gazeta, que o caso segue sob investigação e que mais detalhes não serão divulgados no momento. O corpo de Richard, segundo a corporação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, complementou a PC.