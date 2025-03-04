Jovem de 19 anos é morto com três tiros na cabeça no Sambão do Povo

Vítima foi baleada atrás das arquibancadas do Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta terça-feira (4), no Sambão do Povo , no bairro Mário Cypreste, em Vitória . A vítima, identificada no boletim da Polícia Militar como Richard de Souza Pereira, estava nas proximidades do complexo esportivo Tancredão, quando foi abordada por pelo menos quatro suspeitos, que teriam pedido o telefone da vítima desbloqueado.

Na sequência, os suspeitos teriam levado Richard até a parte inferior das arquibancadas do Sambão, onde foi alvo de três tiros na cabeça.

Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, agentes da corporação também fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana da Capital, imagens de videomonitoramento serão ofertadas à Polícia Civil (PC) para auxílio nas investigações.

A PC, por sua vez, informou, em nota envida à reportagem de A Gazeta, que o caso segue sob investigação e que mais detalhes não serão divulgados no momento. O corpo de Richard, segundo a corporação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e liberado para os familiares.