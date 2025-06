Crime

Suspeito de assassinato no ES com alerta da Interpol é preso nos EUA

Willian de Oliveira Correa, de 24 anos, tinha mandado de prisão preventiva por homicídio em Água Doce do Norte em março do ano passado; contra ele havia um alerta vermelho da Interpol

Um jovem de 24 anos foi preso nos Estados Unidos suspeito de cometer um assassinato em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, em março do ano passado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil capixaba na noite de segunda-feira (2). Segundo a corporação, a prisão de Willian de Oliveira Correa foi efetuada pela agência de imigração e alfândega norte-americana, mas não foram dados mais detalhes sobre como e quando a ação aconteceu. >