Operação Pardal

Operação do MPES caça integrantes da facção PCC na Ilha do Príncipe

Objetivo é cumprir 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em Vitória, Cariacica e Guarapari, nesta terça-feira (3)

Publicado em 3 de junho de 2025 às 10:14 - Atualizado há 7 horas

Operação Pardal: MPES mira integrantes do PCC em Vitória 1 de 5

Mais uma vez, integrantes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam na Ilha do Príncipe, em Vitória, estão na mira do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Nesta terça-feira (3), o órgão realiza a segunda fase da Operação Pardal, com objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em Vitória, Cariacica e Guarapari, além do bloqueio de contas bancárias utilizadas pelo grupo para lavagem de dinheiro ilícito. >

A operação terminou por volta das 13h, com cinco pessoas presas, uma delas em flagrante com drogas e um mandado de prisão anterior por porte de armas. Quatro celulares foram apreendidos. Segundo o MPES, as investigações estão sob segredo de Justiça.>

A reportagem de A Gazeta apurou que três dos presos são Leonardo dos Santos Matos, Lorran Bastos de Sousa e Yago Alves Lopes. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que eles deram Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (3).>

A ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contou com a participação de promotores de Justiça, servidores do Ministério Público e 94 policiais militares.>

>

Início das investigações

As investigações começaram em outubro de 2024, para desarticular o núcleo do PCC com atuação na região da Ilha do Príncipe. A primeira fase da operação, ocorrida em dezembro do ano passado, terminou com nove prisões.>

Na ocasião, a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, apurou que uma liderança do PCC no bairro da Capital capixaba enviava remessas de dinheiro para a gestão da facção em São Paulo. O grupo contava ainda com o apoio de um policial militar, que recebia para fornecer informações e garantir segurança.>

Operação mira líder do PCC em bairro de Vitória e outras 12 pessoas 1 de 6

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta