Norte do ES

Motociclista bate em carro enquanto "dava grau" em Linhares; vídeo

Moradores disseram que o cruzamento já foi palco de outros acidentes; caso aconteceu na última quarta-feira (12)

2 min de leitura min de leitura

Um motociclista que estava empinando a moto, manobra popularmente conhecida como "grau", se envolveu em um acidente com um carro em uma avenida do bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (12). Segundo moradores, ninguém se feriu gravemente e não foi necessário chamar uma ambulância. A Polícia Militar informou que não foi acionada.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostraram o momento da batida. Nelas, é possível ver que o carro para em um cruzamento, enquanto outros veículos passam pela via, a Avenida José Armani, e dá a seta para entrar à esquerda. A moto vinha com a roda dianteira no ar quando bateu na traseira do automóvel, deixando a lataria danificada. O motociclista depois da queda se levanta, faz o sinal da cruz e ergue as mãos para o céu, como se estivesse agradecendo por não ter se ferido.

Segundo o comerciante José Ademir Largura, dono de um bar perto do local do acidente, os envolvidos permaneceram no local por cerca de 30 minutos conversando. “Parece que vieram os familiares do motociclista e eles devem ter entrado em um acordo”, disse ele em entrevista à TV Gazeta Norte.

O professor Fernando Ferreira da Silva contou que já viu outros acidentes no local. “Alguns motoqueiros descem aqui dando giro, dando grau. Isso tem acontecido com frequência, já há bastante tempo. Já reclamei com a Guarda Municipal, que fez fiscalização, mas não adianta, porque voltam a fazer as manobras. Aqui já aconteceu o atropelamento de uma criança dando grau de bicicleta”, relatou.

Em fevereiro, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, um motociclista morreu após empinar a moto e depois se envolver em um acidente. À época, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta