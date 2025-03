Mulher foi detida

Dupla invade loja de veículos e leva duas motos em Jaguaré; veja vídeo

Homem quebrou a porta de vidro com uma machadinha e levou uma moto; cerca de 25 minutos depois, a mulher furtou outra

Um homem e uma mulher invadiram uma loja de motocicletas e levaram dois veículos no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (13). Em imagens de videomonitoramento, é possível ver que a dupla age em momentos diferentes: primeiro, o homem quebra a porta de vidro com uma machadinha e leva uma moto. Cerca de 25 minutos depois, a mulher aparece e furta outra.

Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o alarme da loja estava acionado, mas acabou não disparando. Após buscas, a mulher envolvida foi localizada pela Polícia Militar. Conforme a corporação, ela indicou onde a moto que ela furtou estava escondida e os policiais conseguiram recuperar o veículo, sem nenhum dano.

A mulher foi conduzida até a Delegacia de São Mateus. Já o homem continua sendo procurado pela polícia. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre a autuação da mulher, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

