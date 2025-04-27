Assaltantes são detidos meia hora após fazerem motorista de aplicativo refém

Suspeitos foram detidos pouco tempo depois do roubo em Vitória Crédito: Divulgação/ Guarda de Vitória

Dois assaltantes foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória cerca de 30 minutos depois de fazerem uma motorista de aplicativo refém, na noite deste sábado(26). De acordo com relato da vítima aos agentes da guarda, os criminosos pediram uma corrida de transporte por aplicativo no Hospital São Lucas, no Forte São João, em Vitória . A corrida era para a Serra e, logo que entraram no município, anunciaram o assalto.

“A vítima contou que foi obrigada a ir para o banco traseiro enquanto um dos criminosos assumiu a direção. No relato, também descreveu que sofreu inúmeras ameaças de morte e foi obrigada a fazer um pix para os bandidos no valor de aproximadamente R$ 170", descreveu o inspetor Zipinotti, da Equipe 12h da Guarda de Vitória.

O refém, de 38 anos, foi levado para a Rodovia do Contorno e abandonado na altura do terminal Tims, na Serra. Os assaltantes fugiram levando celular, tablet, relógio e o carro da vítima.

De lá, o motorista conseguiu chegar até um posto de combustíveis onde pediu ajuda. Com um telefone emprestado, ligou para o Ciodes-190 informando o roubo.

Não demorou muito para que a Guarda de Vitória chegasse à dupla suspeita. Pouco mais de 30 minutos depois, o carro foi identificado com a ajuda da tecnologia. A Central de Monitoramento visualizou o veículo com restrição de furto e roubo e repassou as informações para as equipes de patrulhamento.

“A Central de Monitoramento foi repassando os detalhes e o local enquanto as equipes da Guarda de Vitória eram orientadas para a abordagem. Encontramos uma arma falsa e 13 pinos de cocaína com os suspeitos”, completou o inspetor.

Os criminosos, de 19 anos, foram detidos em Jardim da Penha. Foram recuperados todos os pertences da vítima, inclusive o relógio que já estava no braço de um dos assaltantes.