Operação mira suspeitos de fornecer drogas 'gourmet' ao PCV na Grande Vitória

Ao todo, 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão foram expedidos; ação ocorre desde a madrugada desta sexta-feira (14)

12 mandados de prisão foram expedidos; uma das prisões aconteceu no bairro Fradinhos, em Vitória. (Divulgação | Polícia Civil)

Uma operação realizada desde a madrugada desta sexta-feira (14) pela Polícia Civil do Espírito Santo mira suspeitos de fornecer drogas, principalmente as consideradas "gourmet", ou seja, mais sofisticadas (como haxixe e pak), ao Primeiro Comando de Vitória, o PCV, facção com sede no Bairro da Penha, em Vitória, mas que atua em todo o Estado. Além disso, os alvos são investigados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e tráfico.

Ao todo, são 12 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão expedidos para cumprimento nesta operação. De acordo com o titular do Centro de Inteligência e Análise Temática (Ciat), delegado Alan Moreno, oito pessoas haviam sido presas até as 8h15. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Os mandados, segundo o delegado, estão sendo cumpridos em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. A Polícia Civil informou que uma das prisões aconteceu no bairro Fradinhos, em Vitória, onde um homem de 34 anos foi detido. Na residência, foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros. Uma outra prisão aconteceu no bairro Mata da Serra, no município da Serra, onde um homem de 28 anos foi detido.

O titular do Ciat, delegado Alan Moreno, afirmou em entrevista à TV Gazeta que os indivíduos são investigados por diversos crimes. Moreno detalhou que os suspeitos não fazem parte da facção PCV, apesar de serem responsáveis pela distribuição dos entorpecentes.

A prisão deles visa encerrar este caminho criminoso que a droga [percorre] ao chegar ao Espírito Santo. Eles fazem vendas picadas, de dois ou três quilos para cada boca de fumo vinculada à facção. Não são grandes quantidades de uma vez Alan Moreno • Delegado titular do Ciat, em entrevista à TV Gazeta

A operação, denominada "Eclipse", conta com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Divisão de Escolta e Recaptura/RECAP.

