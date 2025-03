Feminicídio

Suspeito de matar a própria esposa sufocada na Bahia é preso em Rio Bananal

Elielson Nascimento dos Santos, de 35 anos, é apontado como responsável pela morte de Liana Moura de Sá. O corpo dela foi encontrado sobre uma cama no 10 de fevereiro

Elielson Nascimento dos Santos, de 35 anos é suspeito de matar a companheira Liana Moura de Sá. (Polícia Civil / Montagem A Gazeta )

Foi preso na tarde desta quinta-feira (13) no Córrego Capivara, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, o homem identificado como Elielson Nascimento dos Santos, de 35 anos. Ele é suspeito de assassinar a esposa por sufocamento em Itacaré, no Sul da Bahia. O corpo de Liana Moura de Sá foi encontrado em estado de decomposição no dia 10 de fevereiro, em uma casa situada em um sítio no bairro Porto de Trás. Após o crime, segundo a polícia, o suspeito fugiu para o Estado vizinho.

De acordo com a Polícia Civil capixaba, Elielson estava foragido após a Justiça baiana expedir um mandado de prisão contra ele pelo crime de feminicídio – homicídio cometido contra uma mulher em razão de sua condição de gênero.

As investigações da Polícia Civil da Bahia apontaram Elielson como autor da morte da companheira, Liana Moura de Sá.

A Polícia Civil informou que investigadores de Rio Bananal identificaram a presença do foragido na cidade e, após levantamentos, confirmaram sua localização. “Hoje, as equipes estiveram no local, cercaram a área e conseguiram prender o foragido. Ele foi surpreendido e não teve tempo de fugir ou reagir à ação. No momento da prisão, estava trabalhando como ajudante de pedreiro.

Após a captura, Elielson foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, transferido para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanecerá à disposição da Justiça baiana”, informou a corporação.

