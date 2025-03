Novo benefício

Vereadores de Câmara do ES passam a ter tíquete-alimentação de R$ 1,7 mil

A medida é fruto de resolução que aumentou de R$ 1,5 mil para R$ 1,7 mil o valor do tíquete dos servidores da Casa de Leis e estendeu o benefício aos agentes políticos

Câmara de Marataízes: impacto financeiro da medida, somando vereadores e servidores, está estimado em R$ 1,7 milhão. (Divulgação/CMM)

Os vereadores de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, vão ter direito a um auxílio-alimentação de R$ 1,7 mil. A matéria foi promulgada pela Câmara Municipal na terça-feira (11). A medida é fruto de resolução que aumentou de R$ 1,5 mil para R$ 1,7 mil o valor do tíquete dos servidores da Casa de Leis e estendeu o benefício aos agentes políticos.

A resolução que concede tíquete-alimentação aos vereadores de Marataízes foi aprovada em sessão plenária do último dia 25, recebendo 11 votos "sim".

Conforme o texto da resolução, que tem efeitos retroativos a fevereiro deste ano, a verba terá caráter indenizatório e não será incorporada ao salário dos parlamentares, atualmente em R$ 7.550,00. A legislatura atual na Câmara de Marataízes conta com 13 vereadores. O impacto financeiro da medida, somando vereadores e servidores, está estimado em R$ 1,7 milhão.

As despesas com a concessão de auxílio-alimentação aos vereadores, bem o como o reajuste no tíquete dos servidores, deverão ocorrer com recursos financeiros voltados para a manutenção do Legislativo municipal, segundo indica a resolução promulgada na terça-feira (11).

Na justificativa da resolução, é destacado que a resolução objetiva a valorização dos servidores da Câmara, "em decorrência da perda do poder de compra pela inflação".

"A Mesa Diretora da Câmara da Municipal de Marataízes, biênio 2025/2026, objetiva, com a presente proposição legislativa, implementar medidas de valorização dos servidores desta Casa de Leis, em decorrência da perda do poder de compra pela inflação. Soma-se ao reajuste a concessão do auxílio-alimentação para todos os vereadores, no mesmo valor e nas mesmas condições daquele a ser concedido aos demais servidores", diz a justificativa assinada pelo presidente da Câmara de Marataízes, Erimar Lesqueves.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o presidente do Legislativo municipal para comentar a promulgação da resolução, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

