Operação da polícia mira quadrilha especializada em roubos no Sul do ES

Material apreendido pelos policiais durante operação em Marataízes Crédito: Polícia Civil

A ação da polícia ocorreu na terça-feira (18). Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, os suspeitos Ângelo Márcio Paulino Macedo, de 33 anos, e Ricardo Tófano de Souza, de 31, foram presos em flagrante. Eles são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos em Marataízes. O grupo cometeu seis assaltos em casas na zona rural do município entre fevereiro e março deste ano.

A suspeita é de que um dos integrantes possuía informações privilegiadas sobre os bens dos alvos dos crimes. “Nós tivemos aqui em Marataízes três roubos no mês de fevereiro e no mês de março. O principal foi no primeiro dia de Carnaval, onde eles roubaram cerca de R$ 200 mil em dinheiro, um veículo e joias da vítima”, contou o delegado em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, também são investigados por envolvimento com outro grupo, que assaltou cinco postos de combustíveis em Itapemirim Presidente Kennedy e Marataízes. Durante a operação, foram apreendidos quase R$ 5 mil em dinheiro, armas, joias e produtos comprados com o dinheiro roubado.