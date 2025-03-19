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Prejuízo de R$ 500 mil

Operação da polícia mira quadrilha especializada em roubos no Sul do ES

Segundo as investigações, grupo cometeu seis assaltos em casas na zona rural de Marataízes entre fevereiro e março deste ano

Publicado em 19 de Março de 2025 às 11:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mar 2025 às 11:12
Operação da polícia mira quadrilha especializada em roubos no Sul do ES
Material apreendido pelos policiais durante operação em Marataízes Crédito: Polícia Civil
Quatro homens foram detidos em uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, para desarticular uma quadrilha especializada em roubos no município de MarataízesLitoral Sul do Espírito Santo. A estimativa é que o grupo tenha provocado um prejuízo de R$ 500 mil às vítimas. 
A ação da polícia ocorreu na terça-feira (18). Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, os suspeitos Ângelo Márcio Paulino Macedo, de 33 anos, e Ricardo Tófano de Souza, de 31, foram presos em flagrante. Eles são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos em Marataízes. O grupo cometeu seis assaltos em casas na zona rural do município entre fevereiro e março deste ano.
A suspeita é de que um dos integrantes possuía informações privilegiadas sobre os bens dos alvos dos crimes. “Nós tivemos aqui em Marataízes três roubos no mês de fevereiro e no mês de março. O principal foi no primeiro dia de Carnaval, onde eles roubaram cerca de R$ 200 mil em dinheiro, um veículo e joias da vítima”, contou o delegado em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, também são investigados por envolvimento com outro grupo, que assaltou cinco postos de combustíveis em ItapemirimPresidente Kennedy e Marataízes. Durante a operação, foram apreendidos quase R$ 5 mil em dinheiro, armas, joias e produtos comprados com o dinheiro roubado.
Os alvos da operação têm passagens por crimes como roubo, porte ilegal de arma e até tentativa de homicídio. Entre os detidos, segundo a polícia, um homem de 21 anos chegou a ser autuado, mas pagou fiança. Já outro, de 44 anos, foi ouvido e liberado. Os que foram autuados em flagrante vão responder por porte ilegal de arma de fogo e furto de energia.

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