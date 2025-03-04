O que é animal marinho misterioso visto por banhistas na Praia de Guriri

No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus, com base em informações de biólogos da Ufes, esclareceu que a espécie se trata apenas de uma Porpita porpita, também conhecida como botão-azul, um hidrozoário que não causa queimaduras como as águas-vivas. Mesmo assim, é importante evitar o contato com esses animais, pois, tocá-los, pode causar causar irritação na pele.