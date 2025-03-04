Queimaduras por águas-vivas aumentam em Guriri e Pontal do Ipiranga no Carnaval

- Evite áreas onde há presença de águas-vivas;

- Pergunte ao guarda-vidas sobre a presença deste animal no local;

- Um indicativo é o avistamento destes animais na areia da praia;

- Não toque nestes animais, mesmo mortos;

- Ao caminhar na praia, procure utilizar calçado, evitando assim pisar em tentáculos de águas-vivas;

- Ao praticar mergulho, considere utilizar roupa apropriada e que cubra a maior parte possível da pele