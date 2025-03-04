Queimaduras por águas-vivas aumentam em Guriri e Pontal do Ipiranga no Carnaval

Casos de queimadura por águas-vivas em banhistas no mar de Guriri, em São Mateus
, e também em Pontal do Ipiranga, em Linhares
, cidades do Norte do Espírito Santo
, vêm chamando a atenção durante o feriadão de Carnaval. Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte
, na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, foram pelo menos 20 atendimentos só na manhã de segunda-feira (3), enquanto em Guriri, outras 15 pessoas se feriram no mesmo período, e duas precisaram de atendimento médico.
Uma das vítimas, em Guriri, foi uma criança de 10 anos. “A água-viva passou o veneninho dela no meu dedo”, disse Mariana Brizon.
O susto só não foi maior porque a família já estava perto de um posto de guarda-vidas. “Eu já sabia porque já vi em uma reportagem, e você pede para o pessoal, os guarda-vidas, colocarem o vinagre. Aí passa o vinagre, bota o gelo depois e fica tranquilo”, disse Anderson Brizon, pai de Mariana.
Ryan Gomes Santana, 12 anos, também sentiu os efeitos do contato com uma água-viva. “Senti uma queimadura na perna, falei com minha tia, e minha tia passou vinagre e melhorou”, disse.
A guarda-vida Giuli Santana contou como costumam ser abordados pelas vítimas nas praias de Guriri. “Geralmente, as pessoas chegam pedindo: ‘Ei, guarda-vidas, fui queimado’. Aí a gente já vai com o atendimento diretamente com vinagre”, disse.
Uma orientação importante, segundo a apuração de André Afonso, é prestar muita atenção na areia da praia antes de entrar no mar. “Se você encontrar alguma água-viva encalhada por aqui, é um indicativo de que nessa direção, dentro do mar, pode ter mais. Aí, a recomendação é procurar outro ponto para aproveitar a água", disse o repórter.
De acordo com o Ministério da Saúde, "os acidentes por águas-vivas são quadros clínicos decorrentes da ação das toxinas presentes nos tentáculos desses animais. Podem causar tanto efeitos tóxicos quanto alérgicos". A gravidade, segundo o ministério, depende da extensão da área comprometida.