Exagerou na bebida? 6 frutas para ajudar com a ressaca do carnaval

O abacaxi ajuda na reidratação é tem propriedades anti-inflamatórias Crédito: Shutterstock/ Kate Korolova

Após dias de festas, bloquinhos e muita animação, chega a temida ressaca pós-carnaval. Para muitos foliões, retomar a rotina depois da intensa maratona de diversão não é tarefa fácil. O corpo sente os excessos, o cansaço se acumula e a volta ao trabalho e aos estudos pode ser um grande desafio. Segundo a médica Daniela Goldner, da Afecc-Hospital Santa Rita, o sentimento de ressaca é o mal-estar que sentimos depois de ter bebido muito álcool.

“É como se o nosso corpo estivesse reclamando por tudo o que passou enquanto estávamos bebendo, porque o álcool faz várias coisas no corpo, como desidratar, bagunçar o sistema nervoso central e afetar o funcionamento de alguns órgãos”. A médica explica ainda que, no fígado, o álcool é convertido em acetaldeído, uma substância tóxica que é muito mais prejudicial do que o álcool em si. É isso que causa boa parte dos sintomas desagradáveis da ressaca, como dores de cabeça e náuseas.

A médica diz que o álcool tem um efeito diurético, ou seja, ele aumenta a produção de urina, o que pode levar à desidratação, outro fator importante na ressaca. “Quando o consumo de álcool é excessivo e frequente, o fígado pode sofrer danos devido ao esforço constante para processar grandes quantidades de álcool, o que pode levar a problemas como cirrose".

“O consumo de álcool pode causar câncer. Ele é classificado como um carcinógeno, causador de danos ao DNA das células. O álcool está relacionado a vários tipos de tumores, incluindo os de boca, garganta e esôfago, o câncer de fígado, de mama, de cólon e do reto. Além do câncer de pâncreas e de laringe”, alertou a médica.

A combinação de noites mal dormidas, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alimentação desregulada pode trazer consequências desagradáveis, como fadiga, desidratação, dificuldades de concentração e até mesmo queda da imunidade. “A dor de cabeça e a fadiga acontecem devido a desidratação e pela dilatação dos vasos sanguíneos no cérebro. Já a desidratação - boca seca, sede intensa e urinação frequente - é resultado do efeito diurético do álcool, pois ele inibe o hormônio ADH. Náuseas e vômitos ocorrem pois o álcool irrita o trato gastrointestinal. O estresse inflamatório causado pela bebida alcoólica pode resultar também em dores musculares e articulares”, pontua Daniela Goldner.

A médica acrescenta ainda que alterações de humor, como irritabilidade, ansiedade e até sentimentos de depressão, são comuns devido às alterações que o álcool provoca nos neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. “Tontura, vertigem, falta de energia, dificuldade de concentração e ‘nevoeiro mental’ também são consequências da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Há pessoas que sentem um aumento ou falta de apetite e isso ocorre devido a alterações nos níveis de açúcar no sangue e o efeito do álcool sobre o metabolismo podem levar à mudanças no apetite”, destacou.

Esses sintomas geralmente duram de 12 horas até 24 horas após a ingestão do álcool, dependendo da quantidade consumida, da saúde geral da pessoa e de outros fatores como a hidratação e a alimentação.

COMO AMENIZAR OS SINTOMAS

As frutas podem ser grandes aliadas na recuperação durante a ressaca, ajudando a repor líquidos, eletrólitos e energia. “Além de fornecerem energia, as frutas são ricas em água, auxiliam na hidratação e possuem vitaminas e minerais importantes para a recuperação após a ingestão excessiva de álcool”, diz a nutricionista Gabriela Bernabe, do Unesc.

Segundo ela, a melhor forma de consumo é in natura, pois a fruta em seu estado natural preserva o máximo de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras – nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Confira, a seguir, algumas opções que ajudam a curar a ressaca.

01 Abacaxi O abacaxi contém bromelina, uma enzima que ajuda na digestão, o que pode aliviar o desconforto estomacal. Ajuda na reidratação é tem propriedades anti-inflamatórias.

02 Melancia Rica em água, ajuda a reidratar o corpo rapidamente. Contém L-citrulina, que melhora a circulação e reduz a fadiga.

03 Banana Rica em potássio, repõe eletrólitos perdidos com a diurese do álcool. Contém vitamina B6, que auxilia no metabolismo do álcool e reduz náuseas.

04 Manga Fonte de frutose, que ajuda a acelerar a metabolização do álcool. Rica em antioxidantes, que combatem o estresse oxidativo do fígado.

05 Laranja Rica em vitamina C, que auxilia na eliminação das toxinas do álcool. Alto teor de água, ajudando na hidratação.

06 Kiwi Contém enzimas que auxiliam na digestão, aliviando o desconforto estomacal. Fonte de magnésio e potássio, ajudando a reduzir a fadiga e tontura.



Hidratação

Beber muita água também é fundamental para ajudar a curar a ressaca no dia seguinte, já que o corpo desidrata por conta do efeito diurético do álcool. “Além de consumir frutas ricas em água e nutrientes, a ingestão de água pura é essencial para reidratar o corpo, aliviar os sintomas da ressaca e ajudar na recuperação. Em resumo, a melhor forma de se recuperar de uma ressaca, é descansar, se hidratar e dar tempo para o corpo se recuperar”, ressaltou Daniela Goldner.