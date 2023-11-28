Mulher invade academia, come bombom e furta balança em Vitória

As imagens de segurança mostram que ela segue até a cozinha e para por alguns segundos na porta. Então, ela entra e abre a geladeira, onde pega um bombom. Depois ela vai até a entrada da academia, verifica se está sendo observada e, então, volta para a cozinha e pega a balança — que é um equipamento específico para avaliar percentual de gordura e de massa muscular no corpo.

“Assim que ela saiu da academia, alunos perceberam o furto e foram atrás dela. Passamos logo em seguida, fazendo nosso patrulhamento de rotina, momento em que fomos avisados”, explica o inspetor Callegari, do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp). A mulher foi detida próximo ao Parque Moscoso. Ela já possui uma passagem por furto e outra por roubo e foi conduzida pelos agentes da guarda para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por furto, sendo encaminhada ao sistema prisional.