Mulher é esfaqueada nas costas pela própria irmã no Caparaó capixaba

Uma mulher de 23 anos levou uma facada nas costas durante uma briga com a irmã no bairro Niterói, em Iúna, na Região do Caparaó capixaba, na noite de terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que ela e a familiar estavam tendo em desavenças desde o Natal. A suspeita não foi localizada.
A polícia foi acionada no Hospital Santa Casa, em Iúna, onde a vítima foi hospitalizada. A jovem contou que, na terça, ela e a irmã voltaram a discutir, momento em que a parente pegou uma faca e a atingiu pelas costas. A Polícia Militar fez patrulhamento para encontrar a suspeita, mas ela não foi localizada. A idade da irmã não foi informada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Delegacia de Iúna. Denúncias que auxiliem na investigação podem ser feitas pelo telefone 181. Não é necessário se identificar para denunciar.