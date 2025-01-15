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Bairro Mascarenhas

Homem é executado a tiros dentro de casa em Baixo Guandu

Perícia esteve no local e não conseguiu contabilizar o número de perfurações no corpo da vítima, tamanha a quantidade de disparos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jan 2025 às 12:24

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 12:24

Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Um homem de 37 anos foi executado a tiros dentro de casa no bairro Mascarenhas, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 23h30 de terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o cunhado da vítima relatou que ouviu o barulho dos disparos e foi até o imóvel, onde o rapaz já estava caído no chão.
O familiar detalhou para a PM que estava em casa, a cerca de 150 metros de onde a vítima morava, quando tudo aconteceu. Ao sair para verificar o que teria ocorrido, moradores vizinhos, assustados, relataram que o homem tinha sido assassinado. Segundo a corporação, ninguém no local quis dar mais informações sobre a ocorrência, com medo de represálias. 
A perícia esteve na casa e não conseguiu contabilizar o número de perfurações sofridas pela vítima, tamanha a quantidade. A maioria delas foram na cabeça e em partes superiores do corpo, como o peito, o ombro e o braço. O celular do homem foi recolhido para análise.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, disse.

Assassinatos dentro de casa

Desde segunda-feira (13), a reportagem de A Gazeta tem noticiado casos de assassinatos dentro de casas nas regiões Norte e Noroeste do Estado. O primeiro foi o de José da Silva Moura, de 69 anos, encontrado amordaçado e morto dentro da própria residência no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg
Na terça-feira (14), os corpos de dois homens foram localizados dentro de uma casa também em Governador Lindenberg, com diversas marcas de tiros. Os casos são investigados pela Polícia Civil.

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