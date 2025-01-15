Homem é executado a tiros dentro de casa em Baixo Guandu

O familiar detalhou para a PM que estava em casa, a cerca de 150 metros de onde a vítima morava, quando tudo aconteceu. Ao sair para verificar o que teria ocorrido, moradores vizinhos, assustados, relataram que o homem tinha sido assassinado. Segundo a corporação, ninguém no local quis dar mais informações sobre a ocorrência, com medo de represálias.