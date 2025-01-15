Dois homens são encontrados mortos dentro de casa em Governador Lindenberg

Dois homens, de 27 e 30 anos, foram encontrados mortos com diversas perfurações de tiros dentro de uma casa no bairro Nova Brasília, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (14). Um deles estava caído no chão da cozinha e o outro no quarto, perto da cama.
Moradores disseram ter ouvido disparos na região, na noite de segunda-feira (13). No dia seguinte, um dos homens não compareceu ao trabalho, o que chamou a atenção. A Polícia Militar foi acionada e foi até a residência dele. Chegando lá, uma das portas do imóvel estava aberta, com sinais de arrombamento. Os agentes entraram e já perceberam o mau cheiro.
A primeira vítima estava caída no banheiro com perfurações por várias partes do corpo. Foram vistas marcas de sangue pelo chão da cozinha, assim como cápsulas e um fragmento de munição. Ao lado, em um quarto, estava o segundo homem morto, ao lado de uma cama, também com diversas marcas de tiros.
A PM isolou o local e a perícia foi acionada. Na casa, segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados cinco celulares, uma bucha de maconha, R$ 209, uma chave de veículo e uma carteira de trabalho. Próximo da residência havia um Peugeot 206, que estava aberto, mas não foram localizadas marcas de sangue nele. Os corpos foram encaminhados ao Setor Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações do caso para a Polícia Civil. Em nota, a corporação afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", finalizou.
Morte dentro de casa
Esse não foi o primeiro caso de assassinato dentro de casa em Governador Lindenberg nesta semana. Na segunda-feira (13), um homem identificado como José da Silva Moura, de 69 anos, foi encontrado amordaçado e morto dentro da própria residência no distrito de Novo Brasil. As gavetas do quarto estavam reviradas, a moto e o dinheiro do salário dele haviam sido levados. O corpo dele estava caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado. Leia mais detalhes clicando aqui.