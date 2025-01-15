Dois homens são encontrados mortos dentro de casa em Governador Lindenberg

A primeira vítima estava caída no banheiro com perfurações por várias partes do corpo. Foram vistas marcas de sangue pelo chão da cozinha, assim como cápsulas e um fragmento de munição. Ao lado, em um quarto, estava o segundo homem morto, ao lado de uma cama, também com diversas marcas de tiros.

A PM isolou o local e a perícia foi acionada. Na casa, segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados cinco celulares, uma bucha de maconha, R$ 209, uma chave de veículo e uma carteira de trabalho. Próximo da residência havia um Peugeot 206, que estava aberto, mas não foram localizadas marcas de sangue nele. Os corpos foram encaminhados ao Setor Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.