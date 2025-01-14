ES recebe alerta de chuva intensa e ventos para cidades do Norte

Riscos | Alerta amarelo
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a relação de cidades capixabas sob alerta:
- Água Doce do Norte
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).