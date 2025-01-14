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ES recebe alerta de chuva intensa e ventos para cidades do Norte

Previsão indica chuva de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e baixo risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 jan 2025 às 15:08

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 15:08

Chuva
Alerta diz que 8 cidades capixabas podem ser atingidas por chuva Crédito: Pixabay
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (14), um alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas em 8 cidades do Norte do Espírito Santo. O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (15).
Cidades do Norte do ES sob alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h
Área em amarelo mostra parte do Espírito Santo em alerta de chuva Crédito: Divulgação / Inmet

Riscos | Alerta amarelo

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e  baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a relação de cidades capixabas sob alerta:

  1. Água Doce do Norte
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

ES recebe alerta de chuva intensa e ventos para cidades do Norte

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