Cão Messi pode se aposentar da PM após 6 anos de atuação no Sul do ES

Destaque desde sua chegada ao 9º Batalhão da Polícia Militar em 2016, o pastor alemão Messi pode se aposentar neste ano. O cão passou recentemente por uma cirurgia de displasia coxofemoral e, para retornar às ruas ao lado do tutor, o cabo Adriano Rovetta, precisa ser submetido a uma avaliação do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Messi, que hoje reside em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, com seu tutor, deve passar por testes em esteira e exames de imagem na análise do setor veterinário do BAC. Ainda não há data para isso acontecer.

“Quando os cães fazem 8 anos começam a receber avaliações periódicas para saber se podem continuar ou não em atuação e Messi apresentou essa displasia. Ele está se recuperando bem, tomando medicação e está na praia, pulando pedras, nadando”, conta Rovetta.

A displasia é uma condição que compromete as articulações entre os ossos do quadril e o fêmur. O animal pode apresentar dor e dificuldade para caminhar.

Messi: cão farejador da PM pode se aposentar após 6 anos de atuação no Sul do ES

Nova integrante

O cão completou 8 anos em 25 de agosto – Dia do Soldado. Messi vem de uma família de policiais. Além dos pais, tem três irmãos que atuam na segurança pública do Estado: Maike (PM de Guarapari), Moro e Madox, a serviço da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, Messi marcou "golaços" em operações do 9º Batalhão para encontrar armas e drogas na região. Uma das mais expressivas foi a detecção de uma carga de quase 600 quilos de maconha em setembro do ano passado.

Os militares não ficarão sem o poder de faro dos cães na unidade, caso Messi se aposente. Rovetta conta que, no mês passado, Kiara, uma pastor belga malinois, foi habilitada e já está atuando. Na segunda-feira (13), fez uma apreensão de drogas na cidade. Kiara é filha de Killer, outro cão de Rovetta que serviu ao 9º Batalhão e se aposentou aos 8 anos.