Mais de meia tonelada de maconha é apreendida no Sul do ES

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar nesta segunda-feira (2) próximo à BR 101, no limite entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, Sul do Espírito Santo. Mais detalhes sobre a ocorrência ainda não foram divulgados, mas, durante a ação policial, um suspeito acabou detido e foi levado com os entorpecentes à Delegacia Regional na cidade.
Foram apreendidos
- 583 kg de maconha
- 5,2 kg de crack
- uma arma de fogo
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi divulgado.