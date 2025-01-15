Suspeito de furtar casa de militar da reserva em MG é preso no ES

Um homem de 31 anos, suspeito de furtar a casa de um policial militar da reserva em Aimorés, Minas Gerais, foi preso em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (14). Ele também é apontado como autor de diversos furtos na cidade capixaba onde vivia.
A prisão foi uma ação conjunta das polícias mineira e capixaba. Com o apoio do setor de inteligência, a PM localizou o endereço do homem no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, onde foi feito um cerco. O suspeito tentou fugir saltando muros de diversas residências, mas foi preso e levado até a delegacia de Aimorés.
O crime na casa do militar da reserva aconteceu na própria terça-feira, pela manhã. Ainda de acordo com a PM mineira, o suspeito, que não teve o nome divulgado, cometia diversos furtos em Baixo Guandu. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste