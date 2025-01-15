Suspeito de furtar casa de militar da reserva em MG é preso no ES

A prisão foi uma ação conjunta das polícias mineira e capixaba. Com o apoio do setor de inteligência, a PM localizou o endereço do homem no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, onde foi feito um cerco. O suspeito tentou fugir saltando muros de diversas residências, mas foi preso e levado até a delegacia de Aimorés.