Mulher é atropelada por moto em cima da faixa de pedestres em Colatina

Testemunhas relataram à PM o motorista de um carro deu preferência para a pedestre, mas a moto vinha atrás não parou. O condutor dela contou aos policiais que transitava na via da direita, mais para o lado do corredor. No momento em que a mulher passava, ele continuou e não conseguiu frear. A vítima teria ficado parada, sem reação. A moto também sofreu avarias.