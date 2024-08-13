Motorista perde o controle da direção e carro bate em poste na Praia do Canto

A motorista de um carro perdeu o controle da direção e colidiu com o veículo em um poste na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta terça-feira (13) A Guarda Municipal foi acionada e informou que a condutora teve lesões leves em um dos braços e no tórax.
Em virtude do derramamento de óleo na pista, uma das faixas em direção Ao Centro precisou ser interditada. Uma equipe da Prefeitura foi acionada para fazer a limpeza da pista. Para colaborar com a fluidez no trânsito, até às 17h os guardas seguiam no local orientando os demais motoristas.