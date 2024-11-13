Motorista morre em acidente entre dois caminhões na BR 101 em Aracruz

Local do acidente na BR 101, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A corporação informou que Fernando conduzia um Mercedes Benz Accelo 1316, que teve a cabine danificada com o impacto da colisão. A princípio, segundo informações iniciais, o caminhão da frente, um Volkswagen 24.220 Euro Worker, reduziu a velocidade por motivo desconhecido. Ambos veículos seguiam sentido Linhares.

Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, a vítima transportava uma carga de alimentos de Santa Maria de Jetibá para fornecer a um supermercado de Linhares.

Durante a madrugada, o trânsito chegou a ficar um período totalmente interditado e passou a maioria do tempo em pare e siga. A via foi totalmente liberada pouco antes das 7h30, conforme a Eco101