Motorista morre após ser lançado para fora de carro em capotamento no ES

O motorista de um carro morreu após sofrer um acidente na região de São Paulino, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. O veículo capotou e o homem foi arremessado para fora dele. Ele teve a morte constatada no local.
Testemunhas contaram para a PM que o homem estaria em um churrasco e teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir o Chevrolet Montana branco. Em imagens, é possível ver a picape às margens da estrada e diversas partes do automóvel espalhadas pelo chão. O corpo da vítima ficou caído no meio da pista.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada para uma ocorrência de capotamento com vítima no bairro São Paulino. O corpo do motorista, de 29 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.