Briga em frente a bar termina com homem morto a facadas em Linhares

Um homem foi morto com golpes de faca de frente a um bar no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (20). A vítima foi identificada como Gean Carlos Marques Silva, de 37 anos. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima teve uma luta corporal com o autor do crime antes de sofrer os ferimentos e morrer.
O suspeito fugiu do local antes da PM chegar. Foram feitas buscas na região, mas o assassino não foi encontrado. Ninguém soube dizer sobre o motivo da confusão.
O corpo de Gean foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.
Os policiais que atuaram na ocorrência verificaram que a vítima tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.