Briga em frente a bar termina com homem morto a facadas em Linhares

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

Um homem foi morto com golpes de faca de frente a um bar no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na madrugada deste sábado (20). A vítima foi identificada como Gean Carlos Marques Silva, de 37 anos. Segundo a Polícia Militar , testemunhas relataram que a vítima teve uma luta corporal com o autor do crime antes de sofrer os ferimentos e morrer.

O suspeito fugiu do local antes da PM chegar. Foram feitas buscas na região, mas o assassino não foi encontrado. Ninguém soube dizer sobre o motivo da confusão.

O corpo de Gean foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. De acordo com a Polícia Civil , o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.