Mulher ataca ex-companheiro em peixaria e é presa em Vila Velha

Uma mulher foi presa após atacar o ex-companheiro, dono de uma peixaria na Prainha, em Vila Velha. Segundo consta no boletim de ocorrência, ela invadiu o estabelecimento, na sexta-feira (19), por volta das 13h, derrubou mesas e bandejas com peixes no chão e agrediu o homem com tapas e mordidas.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, vítima disse à polícia que a ex-mulher não aceita o fim do relacionamento.
O dono da peixaria também disse, em depoimento à polícia, que a ex também tentou atropelar uma funcionária de 19 anos em frente à peixaria. Essa funcionária é filha da atual namorada do comerciante.
A Policia Militar foi até o comércio e levou a mulher para delegacia, em Vila Velha. A suspeita, que é uma empreendedora de 37 anos, foi presa em flagrante por lesão corporal e ameaça. Testemunhas contaram à polícia que foi a terceira vez que a peixaria foi invadida pela mulher. Em uma das vezes, segundo relato dessas testemunhas, ela tentou atear fogo no local.