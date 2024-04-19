Pichador apaga pichação feita em carro após confessar crime em Aracruz

Um pichador "limpou a própria arte" no carro que ele havia pichado após confessar à Polícia Civil que recebeu a quantia de R$ 1 mil para vandalizar o veículo. Tudo aconteceu depois que um homem, que havia terminado um relacionamento amoroso, pagou a terceiros para pichar, por duas vezes, o automóvel do atual namorado da ex-companheira dele. O caso aconteceu em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. A polícia não divulgou o nome dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, no início do mês de março deste ano, um casal procurou o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz porque o carro deles havia sido totalmente pichado. Na semana seguinte, o mesmo veículo, que estava estacionado em outro local, foi novamente vandalizado.

Após a análise de câmeras de videomonitoramento e denúncias de redes sociais, os agentes da Deic chegaram até o pichador. As investigações apontaram que um homem procurou um intermediário, que contratou um rapaz para perseguir e pichar o carro do atual namorado da ex-companheira do mandante.

"Durante a diligência, a equipe averiguou que o ex-namorado da vítima pagou a terceiros para pichar, por duas vezes, o carro do atual namorado da ex-companheira dele, comprovando que a motivação do vandalismo foi passional", disse o delegado Leandro Sperandio, titular da Deic de Aracruz.

Intermediário contratou um rapaz para perseguir e pichar o carro do atual namorado da ex-companheira do mandante do crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil