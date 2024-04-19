Vereador do ES é preso com pistola dentro de carro oficial em MG

Vereador pagou fiança e vai responder caso em liberdade Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Rio Bananal

Um vereador de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , foi preso na última terça-feira (16) por portar ilegalmente uma arma de uso restrito na cidade mineira de Aimorés. Welder Carminatti (MDB) estava com o carro oficial da Câmara Municipal, e uma pistola 9 mm foi encontrada dentro do veículo. O parlamentar foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais e foi conduzido até a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Após pernoitar no presídio, o político pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Segundo a Polícia Civil mineira, Welder foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas não foram dadas mais informações sobre as circunstâncias da prisão. A pistola 9 mm foi apreendida e encaminhada para perícia.

Procurada por A Gazeta, a Câmara de Rio Bananal informou, na tarde de quinta-feira (18), que não havia tomado conhecimento oficial do fato e se manifestaria quando fosse oficiada pela autoridade. O órgão esclareceu, ainda, que o Poder Legislativo Municipal não tem responsabilidade por atos particulares de parlamentares ou servidores.

A reportagem também entrou em contato com o parlamentar, que explicou que estava em Aimorés (MG) para fazer um curso e que tem registro de posse da arma apreendida desde 2021. Segundo Carminatti, a pistola é utilizada somente para a defesa da família e é sempre mantida em casa. Ela fica guardada em uma bolsa que ele levou para a viagem e quem arrumou a mala esqueceu de retirar a arma.