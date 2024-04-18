Homem entra em açude para tomar banho e se afoga em São Gabriel da Palha

Quando a PM chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.