Homem entra em açude para tomar banho e se afoga em São Gabriel da Palha

Um homem de 39 anos, que não foi identificado, morreu ao se afogar após entrar em um açude localizado na região do Córrego Bley, zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, na tarde de quarta-feira (17).
Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima chegou de Minas Gerais por volta das 12h do mesmo dia, e iria trabalhar na colheita de café na cidade. Por volta das 14h, o homem entrou no açude para tomar banho, momento em que começou a se afogar e afundou.
Quando a PM chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.