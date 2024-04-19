Influenciadora da Bahia é presa dentro de hotel de luxo em Vitória

Karla Stefany de Sá, influencer baiana presa no Espírito Santo Crédito: Redes Sociais

Uma influenciadora digital foi presa em um hotel de luxo de Vitória, na tarde de quinta-feira (18), suspeita de estelionato e de estimular jogos de azar. Segundo apuração do portal g1 Bahia, a mulher é Karla Stefany de Sá, que é natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tem mais de 400 mil seguidores.

A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Civil em Teixeira de Freitas (BA), com agentes da corporação no Espírito Santo e da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A prisão foi realizada dentro de um hotel, localizado em frente a uma marina na área nobre de Vitória (ES), enquanto a mulher realizava o check-out para deixar o local.

Com a influenciadora foram apreendidos um notebook, um iPhone e um caderno de anotações, que serão investigados, além do passaporte dela. Conforme a Polícia Civil, Karla Stefany tinha uma rotina de viagens internacionais e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas.

A mulher foi investigada por estimular jogos de azar em suas redes sociais, onde possui mais de 300 mil seguidores, para receber lucros pelo número de usuários cadastrados. Outro crime investigado pela Polícia Civil é o estelionato após a influencer ter adquirido um veículo avaliado em R$ 500 mil por meios fraudulentos.

Influenciadora baiana Karla Stefany de Sá exibia vida de luxo no Instagram

A Polícia Civil afirma que a mulher tinha o objetivo de obter vantagem patrimonial em prejuízo da vítima, mediante meio fraudulento, para que pudesse exibir em suas redes sociais uma vida de luxo, de modo a levar outras pessoas a erro com jogos de azar.

Na Bahia, uma operação simultânea foi realizada para cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da influencer, localizada no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas.

Segundo a PC, a influenciadora estava sendo monitorada pela corporação e retornando recentemente para o Brasil após uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes, e Ilhas Maldivas. No Espírito Santo, a mulher ficou hospedada no local por cinco dias e já tinha outra viagem marcada para fora do país.

Com a prisão da suspeita, as investigações continuam para que novas informações sejam descobertas e possíveis envolvidos que estariam atuando com a influenciadora

Equipes da Polícia Civil da Bahia estão no Espírito Santo para realizar o recâmbio, condução e apresentação da suspeita ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas após os trâmites burocráticos serem finalizados.