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Suspeita de estelionato

Influenciadora baiana deixa a prisão no ES após decisão da Justiça

Suspeita estimular jogos de azar, Karla Stefany de Sá deixou o presídio na noite de sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2024 às 12:48

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 12:48

Karla Stefany de Sá, influencer baiana presa no Espírito Santo
Karla Stefany de Sá, influencer baiana presa no Espírito Santo Crédito: Redes Sociais
A Justiça determinou que a influenciadora baiana Karla Stefany de Sá deixasse a prisão na noite de sexta-feira (19) para cumprir prisão domiciliar. Ela foi presa em um hotel de luxo de Vitória, na tarde de quinta-feira (18), suspeita de estelionato e de estimular jogos de azar. A decisão foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus).
O delegado Marcos Ludovico, de Teixeira de Freitas (BA), que atua na investigação, informou inicialmente à TV Gazeta que ela passou por audiência de custódia e foi liberada para cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas a autoridade policial corrigiu a informação de que não foi determinado à jovem o uso do equipamento.
Karla é alvo de investigações relacionadas à suspeita de envolvimento com a promoção de jogos de azar e a aquisição de um veículo avaliado em R$ 500 mil através de estelionato. Seu passaporte foi apreendido pelas autoridades, e outras pessoas estão sob escrutínio em conexão com o caso.
Os advogados Allan Simões Carvalho e Marcell Fonseca Coelho, que atuam na defesa de Karla Stefany, disseram que o pedido de prisão da influenciadora havia sido embasado em fundamentos inexistentes. "Diante do juiz, conseguimos esclarecer alguns equívocos que ocorreram. Nosso pedido foi fundamentado na liberdade da investigada, pela ausência de elementos que justificassem a prisão preventiva. Ainda há outras questões que precisamos apurar e esclarecer para todos, inclusive para a Justiça, uma vez que o processo está apenas em fase inicial", diz a nota enviada pelo escritório Simões e Coelho Advogados.

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Influenciadora da Bahia é presa dentro de hotel de luxo em Vitória

Relembre o caso

A prisão da influenciadora Karla Stefany foi realizada por uma equipe da Polícia Civil em Teixeira de Freitas (BA), com agentes da corporação no Espírito Santo e da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A prisão foi realizada dentro de um hotel, localizado em frente a uma marina na área nobre de Vitória (ES), enquanto a mulher realizava o check-out para deixar o local.
Equipes da Polícia Civil da Bahia estavam no Espírito Santo para realizar o recâmbio, condução e apresentação da suspeita ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas após os trâmites burocráticos serem finalizados. Com a prisão da suspeita, as investigações continuam para que novas informações sejam descobertas e possíveis envolvidos que estariam atuando com a influenciadora.
Segundo a PC, a influenciadora estava sendo monitorada pela corporação e retornando recentemente para o Brasil após uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes, e Ilhas Maldivas. No Espírito Santo, a mulher ficou hospedada no local por cinco dias e já tinha outra viagem marcada para fora do país.
Na Bahia, uma operação simultânea foi realizada para cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da influencer, localizada no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas.
A Polícia Civil afirma que a mulher tinha o objetivo de obter vantagem patrimonial em prejuízo da vítima, mediante meio fraudulento, para que pudesse exibir em suas redes sociais uma vida de luxo, de modo a levar outras pessoas a erro com jogos de azar.

Influenciadora baiana Karla Stefany de Sá exibia vida de luxo no Instagram

A mulher foi investigada por estimular jogos de azar em suas redes sociais, onde possui mais de 300 mil seguidores, para receber lucros pelo número de usuários cadastrados. Outro crime investigado pela Polícia Civil é o estelionato após a influencer ter adquirido um veículo avaliado em R$ 500 mil por meios fraudulentos.
Com a influenciadora foram apreendidos um notebook, um iPhone e um caderno de anotações, que serão investigados, além do passaporte dela. Conforme a Polícia Civil, Karla Stefany tinha uma rotina de viagens internacionais e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas.

Correção

22/04/2024 - 6:08
O delegado Marcos Ludovico, de Teixeira de Freitas (BA), informou anteriormente que a influencer usaria tornozeleira eletrônica, mas depois corrigiu a informação. O texto foi atualizado. 

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