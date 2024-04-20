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Bairro São Vicente

Aluno é ferido com estilete em escola de Colatina e polícia investiga o caso

Segundo a Secretaria de Educação, o adolescente que provocou o corte será transferido compulsoriamente para outra escola da rede, como determina o regimento escolar do município
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 abr 2024 às 10:21

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 10:21

Aluno é ferido por estilete em escola de Colatina e polícia investiga o caso
Corte em braço de menino de 11 anos foi provocado por um estilete Crédito: Acervo pessoal
Polícia Civil investiga o caso de um menino de 11 anos que foi ferido no braço com um estilete na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, localizada no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corte teria sido provocado por outro aluno. O fato aconteceu na última terça-feira (16). 
À reportagem de A Gazeta, a mãe do menino, que não será identificada para preservar a identidade do menor, contou que há tempos o filho vinha relatando que estava sendo perseguido por colegas de classe. Tal informação também está descrita no boletim de ocorrência registrado pela mãe na Polícia Civil. 
"Procurei a direção da escola e cheguei até mesmo a ir ao Conselho Tutelar para relatar o caso. Fizeram uma reunião e disseram que o problema iria acabar", relatou a mãe. 
No entanto, na última terça-feira (16), segundo a mãe, o menino foi ferido com um estilete por outro aluno. Consta no boletim de ocorrência que a mãe do menor não foi avisada pela escola sobre o fato, mas sim por amigos que também têm filhos na instituição e souberam da situação. 
"Estava trabalhando e fiquei sabendo por outras pessoas que meu filho estava com o braço cortado e sangrando"
X - Mãe do aluno ferido
Diante do caso, a mãe foi até a escola, onde a diretora solicitou que ela fizesse um boletim de ocorrência e entrasse em contato, novamente, com o Conselho Tutelar. 
À reportagem, a mãe informou que matriculou o filho em outra unidade de ensino. "Meu filho não faz parte daquela escola mais. Ele está até com medo de começar a estudar em outro local", finalizou.

O que dizem as autoridades

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo. A Polícia Militar não foi acionada para atuar no caso. 
A Secretaria de Educação de Colatina, por sua vez, comunicou, em nota, que está ciente da situação e já instaurou uma sindicância para apurar o caso. De acordo com a secretaria, o adolescente agressor será transferido compulsoriamente para outra escola da rede, como determina o Regimento Escolar do município. 

Leia a nota da Secretaria de Educação de Colatina na íntegra:

Sobre o incidente ocorrido na última terça-feira na EMEF Cleres Martins Moreira, localizada no bairro São Vicente, a Secretaria Municipal de Educação tem ciência da situação e já instaurou uma sindicância para apurar o caso. Toda a assistência está sendo oferecida às famílias envolvidas. Não foi necessário acionar a polícia porque a situação foi resolvida pelos próprios servidores da escola. Sobre os trabalhos para evitar esse tipo de incidente nos colégios, a Patrulha Escolar continua fazendo a ronda nas escolas da área urbana e rural, além de todo o trabalho pedagógico que é feito dentro de sala de aula. Tanto que o incidente em questão foi um fato isolado provocado por um aluno. O adolescente agressor será transferido compulsoriamente para outra escola da rede, como determina o Regimento Escolar do município. O nome da escola para qual o garoto será transferido não será divulgado para preservar a identidade do menor, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

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