Aluno é ferido com estilete em escola de Colatina e polícia investiga o caso

Sobre o incidente ocorrido na última terça-feira na EMEF Cleres Martins Moreira, localizada no bairro São Vicente, a Secretaria Municipal de Educação tem ciência da situação e já instaurou uma sindicância para apurar o caso. Toda a assistência está sendo oferecida às famílias envolvidas. Não foi necessário acionar a polícia porque a situação foi resolvida pelos próprios servidores da escola. Sobre os trabalhos para evitar esse tipo de incidente nos colégios, a Patrulha Escolar continua fazendo a ronda nas escolas da área urbana e rural, além de todo o trabalho pedagógico que é feito dentro de sala de aula. Tanto que o incidente em questão foi um fato isolado provocado por um aluno. O adolescente agressor será transferido compulsoriamente para outra escola da rede, como determina o Regimento Escolar do município. O nome da escola para qual o garoto será transferido não será divulgado para preservar a identidade do menor, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.