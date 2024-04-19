Caso de bullying em escola termina em morte de adolescente de 13 anos

O adolescente Carlos Teixeira morreu uma semana após ser agredido nas costas dentro da escola pública no litoral paulista — Foto: Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Um adolescente morreu uma semana após dois colegas pularem sobre as costas dele dentro de uma escola estadual em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo o site G1 (Santos e Região), Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara, 13 anos, sofreu três paradas cardiorrespiratórias na última terça-feira (16), enquanto estava internado na Santa Casa de Santos.

A agressão teria ocorrido no último dia 9, segundo contou o pai do menino, Julisses Fleming Gomes Ferreira Nazara, ao jornal O GLOBO. Carlos precisou de atendimento médico após dois meninos pularem nas costas dele. Ele reclamava que estava com falta de ar. O pai disse que levou o filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande mais de uma vez.

"A gente leva a criança para escola achando que a criança vai estudar, vai ser alguém na vida, que lá é um ambiente seguro e, ao final, olha o que acontece. Me sinto incapaz. Isso destruiu minha família. Minha esposa e eu esperamos que a justiça seja feita", disse Julisses ao Globo.

O site G1 teve acesso ao um vídeo que mostra o estudante contando aos pais sobre a agressão. No vídeo, o menino aparece chorando e dizendo que sente dores nas costas ao respirar

Menino morto após ser agredido em escola chorou em casa relatando caso ao pai Crédito: Reprodução

O diálogo

"Carlinhos, quem foi?", perguntou o pai.

"O [nome do colega]", respondeu o menino.

"Que série?", questionou o pai.

O menino respondeu.

"Ele pulou em cima de tu?", indagou o pai.

"É", disse o adolescente.

"Te machucou e está com falta de ar?", retrucou o pai.

"Eu estou. Quando eu respiro, dói as costas", choramingou o menino.

"E tu nem estava brincando com ele?", perguntou o pai.

"Não", finalizou o menino.

O que diz a Secretaria de Educação de São Paulo

Em nota, a Secretaria de Educação do Governo de São Paulo (Seduc-SP) informou que o vídeo foi gravado no dia 19 de março.

"A Pasta repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Na época, ao tomar ciência do caso apresentado, a gestão escolar acionou Conselho Tutelar e os responsáveis do aluno. Também registrou o ocorrido no aplicativo do Conviva".

A Seduc ainda afirmou que lamenta profundamente o falecimento do estudante. "A Diretoria de Ensino de São Vicente instaurou uma apuração preliminar interna do caso e colabora com as autoridades nas investigações".

O que diz a Prefeitura de Praia Grande sobre o atendimento na UPA

A Prefeitura de Praia Grande disse que lamenta profundamente a ocorrência com um aluno da Escola Estadual Júlio Pardo Couto, no Bairro Nova Mirim. A Administração municipal se solidariza com os familiares e amigos do jovem.

A Prefeitura solicitou junto a secretaria de Estado uma apuração completa dos fatos, já que a unidade de ensino é estadual. A administração municipal explicou ainda que também já está analisando todos os procedimentos adotados no atendimento efetuado no pronto-socorro da Cidade.