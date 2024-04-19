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  • Caso de bullying em escola termina em morte de adolescente de 13 anos
Litoral de São Paulo

Caso de bullying em escola termina em morte de adolescente de 13 anos

Jovem foi levado mais de uma vez à UPA de Praia Grande, e só foi internado uma semana após relatar dores e falta de ar. Secretaria Estadual de Educação e a prefeitura investigam o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2024 às 06:13

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 06:13

O adolescente Carlos Teixeira morreu uma semana após ser agredido nas costas dentro da escola pública no litoral paulista — Foto:
O adolescente Carlos Teixeira morreu uma semana após ser agredido nas costas dentro da escola pública no litoral paulista — Foto: Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Um adolescente morreu uma semana após dois colegas pularem sobre as costas dele dentro de uma escola estadual em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo o site G1 (Santos e Região), Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara, 13 anos, sofreu três paradas cardiorrespiratórias na última terça-feira (16), enquanto estava internado na Santa Casa de Santos.
A agressão teria ocorrido no último dia 9, segundo contou o pai do menino, Julisses Fleming Gomes Ferreira Nazara, ao jornal O GLOBO. Carlos precisou de atendimento médico após dois meninos pularem nas costas dele. Ele reclamava que estava com falta de ar. O pai disse que levou o filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande mais de uma vez.
"A gente leva a criança para escola achando que a criança vai estudar, vai ser alguém na vida, que lá é um ambiente seguro e, ao final, olha o que acontece. Me sinto incapaz. Isso destruiu minha família. Minha esposa e eu esperamos que a justiça seja feita", disse Julisses ao Globo.
O site G1 teve acesso ao um vídeo que mostra o estudante contando aos pais sobre a agressão. No vídeo, o menino aparece chorando e dizendo que sente dores nas costas ao respirar
Menino morto após ser agredido em escola chorou em casa relatando caso ao pai
Menino morto após ser agredido em escola chorou em casa relatando caso ao pai Crédito: Reprodução
O diálogo
  • "Carlinhos, quem foi?", perguntou o pai.
  • "O [nome do colega]", respondeu o menino.
  • "Que série?", questionou o pai.
  • O menino respondeu.
  • "Ele pulou em cima de tu?", indagou o pai.
  • "É", disse o adolescente.
  • "Te machucou e está com falta de ar?", retrucou o pai.
  • "Eu estou. Quando eu respiro, dói as costas", choramingou o menino.
  • "E tu nem estava brincando com ele?", perguntou o pai.
  • "Não", finalizou o menino.

O que diz a Secretaria de Educação de São Paulo

Em nota, a Secretaria de Educação do Governo de São Paulo (Seduc-SP) informou que o vídeo foi gravado no dia 19 de março.
"A Pasta repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Na época, ao tomar ciência do caso apresentado, a gestão escolar acionou Conselho Tutelar e os responsáveis do aluno. Também registrou o ocorrido no aplicativo do Conviva".
A Seduc ainda afirmou que lamenta profundamente o falecimento do estudante. "A Diretoria de Ensino de São Vicente instaurou uma apuração preliminar interna do caso e colabora com as autoridades nas investigações".

O que diz a Prefeitura de Praia Grande sobre o atendimento na UPA

A Prefeitura de Praia Grande disse que lamenta profundamente a ocorrência com um aluno da Escola Estadual Júlio Pardo Couto, no Bairro Nova Mirim. A Administração municipal se solidariza com os familiares e amigos do jovem.
A Prefeitura solicitou junto a secretaria de Estado uma apuração completa dos fatos, já que a unidade de ensino é estadual. A administração municipal explicou ainda que também já está analisando todos os procedimentos adotados no atendimento efetuado no pronto-socorro da Cidade.
Com informações do G1 e O Globo

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