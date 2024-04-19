Homem é detido por fazer atos obscenos perto de escola em Itapemirim

Segundo informações da Guarda Municipal de Itapemirim, o flagrante aconteceu na tarde de quinta-feira (18), em uma área de mata atrás da Escola Municipal Magdalena Pisa, em Itaipava. Os atos, segundo relato dos servidores à guarda, aconteciam sempre entre 11h30 às 14h30 e podia ser vista pelos alunos e servidores.