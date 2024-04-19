Homem é detido por fazer atos obscenos perto de escola em Itapemirim

Um homem de 30 anos acabou detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, após servidores de uma escola o flagrar em atos obscenos. A atitude constrangedora havia sido flagrada outras vezes pelos funcionários.
Segundo informações da Guarda Municipal de Itapemirim, o flagrante aconteceu na tarde de quinta-feira (18), em uma área de mata atrás da Escola Municipal Magdalena Pisa, em Itaipava. Os atos, segundo relato dos servidores à guarda, aconteciam sempre entre 11h30 às 14h30 e podia ser vista pelos alunos e servidores.
O homem foi levado pela guarda até a delegacia de Itapemirim e segundo a Polícia Civil, o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por ato obsceno em lugar público e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.